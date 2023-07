Pensiile primite de romanii care se vor pensiona peste 10 ani vor fi extrem de mici, afectate si de inflatia tot mai mare.Romanii care se vor pensiona peste 10 ani ar putea primi o pensie de numai 30% din valoarea salariului din timpul activitatii in campul muncii.Socul va fi unul foarte mare, in conditiile in care leul se devalorizeaza pe zi ce trece. 3000 de lei de acum vor valora mult mai putin ... citeste toata stirea