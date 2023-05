In Romania, exista categoria pensionarilor care incaseaza lunar o anumita suma de bani, chiar daca acestia nu au cotizat vreodata la stat. Acest venit este incadrat de catre sistemul national de pensii in categoria indemnizatiilor sociale.Aceste persoane pot avea, in unele cazuri, un venit mai mare decat fostii angajati, care au cotizat pe perioade de lunga durata la stat.Ce pensie au romanii care nu au cotizat deloc la stat?Potrivit unei Ordonante de Urgenta, incepand cu data de 1 ianuarie ... citeste toata stirea