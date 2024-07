Ce preturi se cer pe apartamentele din Cluj in aceasta vara? Analiza: Florestiul, printre zonele cele mai cautate

Pretul mediu cerut pe apartamentele de vanzare din Cluj-Napoca a ajuns in iunie la 2.658 euro/mp, in crestere cu 63 euro/mp cu fata de luna precedenta si cu 286 de euro fata de aceeasi perioada a anului trecut (2.372 euro/mp), conform statisticilor platformei Compariimobiliare.ro, realizate pe baza ofertelor din baza proprie de date.Datele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) arata ca aproape 1.900 imobile au fost tranzactionate in Cluj in iunie, judetul din tara ... citește toată știrea