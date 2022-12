Ce produse si servicii s-au scumpit cel mai mult in anul 2022. Scumpirea dramatica a alimentelor continua!

INS anunta ca rata inflatiei in ultimele 12 luni a crescut in noiembrie la 16,8%. Romanii se plang ca preturile au explodat. Cele mai multe produse s-au scumpit cu peste 50% in ultimul an.Aceste scumpiri s-au reflectat la alimentele de baza. Cele mai mari scumpiri au fost la zahar (62%), ulei (43%), gaze (40%), unt (39%) si malai (35%).In ultimul an, inflatia s-a dublat. Anul trecut, in luna noiembrie, inflatia era de 7,8%. In acest an, insa, am asistat la scumpiri record la energie, gaze, ... citeste toata stirea