Afacerile cu caminele de batrani au explodat si se vor tripla in urmatorii 5 ani. Datele statistice arata ca afacerile firmelor cu cod CAEN 8730 (activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure) au trecut in 2022 de pragul de 200 de milioane de lei, iar in urmatorii 5 ani ar putea trece de 600 milioane de lei, potrivit unei analize a companiei Frames, citata de news.ro.Spre comparatie, in 2008, afacerile cu caminele de batrani ... citeste toata stirea