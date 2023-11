Romanii au zile libere in 30 noiembrie si 1 decembrie, fiind sarbatoare legala, in care se sarbatoresc Sfantul Andrei si Ziua Nationala a Romaniei.Oamenii fac provizii in aceste zile si au nevoie sa stie cum vor functiona supermarketurile.Ce program au magazinele pe 30 noiembrie si 1 decembriePotrivit Codului Muncii, zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie sunt declarate sarbatori legale. Cei mai multi angajati beneficiaza de libere platite.Magazinele vor fi deschise in ambele zile si vor ... citeste toata stirea