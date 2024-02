Ca la fiecare inceput de an, romanii alearga sa-si achite impozitele catre stat. Romanii au de achitat numeroase contributii catre stat, sub forma de taxe si impozite. Vorbim, in primul rand, despre impozit pe venit, contributia la Sanatate si contributia la sistemul de pensii.De asemenea, romanii au de achitat, printre altele, impozit pe proprietatile detinute, masini, case, terenuri. In principiu, romanii au posibilitatea de a-si plati impozitele pana spre sfarsitul lunii mai, insa ar avea ... citeste toata stirea