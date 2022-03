Ce relatii economice are Romania cu Ucraina si Rusia. Ucraina, in top 10 investitii romanesti in strainatate (Analiza KeysFin)

Relatiile economice dintre Romania si Rusia s-au deteriorat de dinainte de razboi, in timp ce in raport cu Ucraina acestea au devenit din ce in ce mai stranse, arata o analiza KeysFin. Rusia de-abia a intrat in top 20 investitori straini in Romania si a fost al 18-lea partener comercial al nostru in 2020. Ucraina este in crestere, pe locul 21 in topul schimburilor comerciale si in top 10 destinatii pentru investitiile straine directe ale romanilor. Expunerea companiilor locale pe Rusia este ... citeste toata stirea