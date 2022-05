Ce reusita pentru clujeni! Cluj-Napoca, singurul oras din Romania in care preturile apartamentelor au crescut mai mult decat salariul net

Cluj-Napoca a ajuns din nou in fruntea oraselor din Romania. De data aceasta, fiind singurul oras in care preturile apartamentelor au crescut mai mult decat salariul net .In Cluj-Napoca preturile de vanzare ale apartamentelor s-au apreciat cu 80%, in termeni reali, in perioada 2015 - 2021, depasind cresterile salariului mediu net (de 74%). Si in celelalte trei orase mari analizate de ValorEasy (Bucuresti, Iasi si Timisoara) preturile au crescut, dar nu au depasit cresterile salariilor, scrie ... citeste toata stirea