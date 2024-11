Ce risti daca nu-ti platesti intretinerea la bloc la timp? In cate zile de la afisarea listelor trebuie platite cheltuielile/ Legea s-a schimbat

Romanii care locuiesc la bloc si nu isi platesc intretinerea la timp trebuie sa stie ca risca sa plateasca penalitati.Concret, noua lege a asociatiilor care a intrat in vigoare in 2018 obliga administratorii de bloc sa le trimita notificari scrise celor care au acumulat datorii la intretinere. In termen de 30 de zile acestia trebuie sa-si plateasca intretinerea, in mod contrar risca sanctiuni.Legea anterioara prevedea ca cei care locuiesc la bloc sa fie obligati sa-si plateasca intretinerea ... citește toată știrea