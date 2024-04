Ce s-a schimbat in 2024 in privinta castigurilor provenite din chirii. Un expert contabil explica ce platesti la stat daca inchiriezi o locuinta

In Romania, veniturile obtinute din inchirierea proprietatilor sunt supuse impozitarii, iar o parte din aceste cheltuieli ajunge la stat sub forma de impozit pe venit. Persoanele care obtin venituri din inchirierea proprietatilor sunt obligate sa declare aceste venituri si sa plateasca impozitul corespunzator catre autoritatile fiscale. Anul 2024 a venit cu schimbari importante, in acest articol vei afla ce platesti la stat daca inchiriezi un apartament sau o casa, dupa schimbarile din 2024. ... citește toată știrea