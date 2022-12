Ce sa nu faceti niciodata atunci cand duceti masina la reparat. Avertismentul Registrului Auto Roman

Registrul Auto Roman atrage atentia asupra faptului ca reparatiile efectuate in ateliere care nu respecta legea sunt calea cea mai sigura spre riscul de a primi servicii de o calitate indoielnica. RAR este cu ochii pe cei care presteaza activitati de reparatii auto in afara legii si in conditii care nu pot garanta siguranta lucrarilor de reparatie."Daca alegeti sa va reparati masina pe principiul "ieftin si rapid", la recomandarea prietenilor, in unitati improvizate, retineti ca nu aveti cum ... citeste toata stirea