Ce salariu are primarul Emil Boc si ce sporuri au cei din Primaria Cluj-Napoca! Soferul lui Boc castiga 5.500 de lei

Primarul Emil Boc are cel mai mare salariu din Primaria Cluj-Napoca, 23.400 de lei brut, iar viceprimarii ajung la 20.800. Lefurile ar fi mai mici, dar primesc un spor de 4.500 de lei.Restul angajatilor au salarii mai mici, dar daca ne uitam la valori intelegem ca se castiga bine la stat, desi primarul Emil Boc continua spuna ca si stresul este mare.Ce salarii sunt in Primaria Cluj-Napoca, fara a fi calculate sporurileSecretar general al Primariei Cluj-Napoca are un salariu de 16.614 de lei, ... citeste toata stirea