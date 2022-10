Ce salariu are un IT - ist la Cluj si in alte orase? Un adevarat specialist poate castiga si 40.000 de lei

Joburile in IT sunt printre cele mai bine platite in Romania, media salariala la nivel national fiind de 6.000 de lei pe luna, in crestere cu 10% fata de inceputul acestui an.Romania are un deficit de aproximativ 25.000 de IT-isti, iar companiile sunt nu doar generoase in ofertele financiare pe care le fac, dar si foarte deschise la a primi candidati care au trecut printr-o reconversie profesionala catre acest domeniu.Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, distributia ... citeste toata stirea