Ce se intampla cu milioanele de romani care folosesc lemne pentru a se incalzi. Ministrul Mediului: ,,Este foarte important"

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a vorbit la un eveniment de specialitate, despre lemnul de foc ca sursa de incalzire. Acesta a recunoscut ca Romania nu are de gand nici acum, nici in viitor sa oblige sau sa solicite cuiva sa schimbe modul in care isi incalzeste propria locuinta."La Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ne pregatim pentru iarna la fel cum ne pregatim pentru fiecare sezon. Nu as spune ca exista o pregatire specifica, insa, prin Regia Nationala a Padurilor Romsilva, trebuie ...