Ce se intampla cu preturile? BNR vede, la finalul anului, o inflatie mai mare decat in prezent, in jur de 16%

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) Mugur Isarescu a declarat luni ca BNR vede, la finalul anului, o inflatie mai mare decat in prezent, in jur de 16%, transmite Economedia. El a afirmat ca au mai fost perioade cu cresteri de costuri care vin din miscari la pretul energiei, insa din 2005 pana in prezent niciodata nu s-au dus atat de repede costurile la energie in preturile finale. El a precizat ca, desi in primul semestru activitatea economica din Romania a fost una din cele mai ... citeste toata stirea