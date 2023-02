Ce se intampla cu preturile combustibililor, dupa intrarea in vigoare a embargoului UE? Specialistii nu exclud scumpiri in Romania

Embargoul Uniunii Europene asupra carburantilor transportati din Rusia intra in vigoare duminica, 5 februarie - de acum, niciun stat membru nu va mai cumpara benzina si motorina din Rusia pe cale maritima, ceea ce va afea efecte asupra preturilor, arata o analiza Eurnoews.ro. In Romania, specialistii nu exclud scumpiri, mai ales in cazul motorinei. Peste un milion de tone din acest carburant era importat pana acum din aceasta tara.In Romania, aproximativ 63% din importurile de motorina veneau ... citeste toata stirea