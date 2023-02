Ce se intampla cu preturile in acest an? Analiza economistilor de la FSEGA-UBB Cluj: Inflatia anuala ar putea incepe sa se relaxeze, incheind acest an in teritoriul cu o singura cifra

Anul 2023 va marca o schimbare de directie in dinamica preturilor de consum, estimeaza economistii. Mai precis, dupa o perioada prelungita de accelerare, inflatia anuala ar putea incepe sa se relaxeze, incheind acest an in teritoriul cu o singura cifra - de 7,5% an/an in decembrie 2023, arata prognozele realizate de echipa de economisti a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care deruleaza proiectul de cercetare Romanian Economic Monitor, citate de ... citeste toata stirea