Ce spune Blue Air, dupa ce a incasat o amenda de 2 mil de la ANPC: "Cifrele sunt gresite. In plus, nu e firesc sa aflam din presa"

Compania Blue Air, care a primit cea mai mare amenda incasata vreodata de un operator economic, a venit cu o reactie dupa ce a aflat din presa despre sanctiune si contesta cifrele invocate de institutie.Blue Air a fost amendat cu doua milioane de euro, dupa ce compania ar fi anulat in ultimul an peste 11.000 de zboruri, iar ANPC a primit sesizari din partea consumatorilor nemultumiti."Nu este firesc sa aflam asa ceva din presa. Tocmai am verificat, societatea nu a primit nici o comunicare in ... citeste toata stirea