Ce tip de apartamente prefera clujenii? Clujul e printre ,,campioni" atunci cand vine vorba de preturile URIASE la chirii

Apartamentele cu doua camere sunt in topul cautarilor in Cluj-Napoca! Pretul acestora este cel mai mare din tara, la egalitate cu CapitalaConcret, cei care vor sa se mute in Cluj se orienteaza cel mai des spre apartamente cu doua camere in loc de garsoniere sau apartamente mai mari.O analiza imobiliare.ro arata ca apartamentele cu 2 camere atrag peste 44% dintre cautarile realizate pe platforma, la Cluj. In schimb 31% din cautarile din Cluj au fost pentru garsoniere, 21% pentru apartamentele ... citește toată știrea