Ce venituri face Cluj-Napoca din taxa de turism? Primaria lasa bani pe masa

Cluj-Napoca este una dintre cele mai populare destinatii din tara pentru turisti, dar primaria nu beneficiaza de pe urma acestora pe cat ar putea. Taxa de turism a orasului, care este platita de hoteluri pentru fiecare om cazat, este una dintre cele mai mici din toata Romania, conform Ziarului Financiar.In 2023, Cluj-Napoca a incasat 1,4 milioane de lei din taxa de turism, in timp ce in acelasi an, Timisoara a incasat 2,3 milioane de lei, iar Brasovul 1,6. Diferenta este facuta de modul in ... citește toată știrea