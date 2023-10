Potrivit ultimelor date ale Institutului National de Statistica, o gospodarie a avut, in al doilea trimestru din 2023, adica intervalul aprilie-iunie, venituri medii lunare de 6910 lei, cu 10% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut.Insa cheltuielile au crescut si ele fata de anul trecut, acestea fiind mai mari cu 11%, o gospodarie consumand suma de 5969 lei pentru a-si acoperi cheltuielile lunare. Astfel o familie utilizeaza, in medie, 86,4% din venituri pentru a-si acoperi ... citeste toata stirea