Cea mai cautata locuinta din 2024 a fost un penthouse din Cluj-Napoca! Imobilul are 200 de metri patrati si costa o adevarata avere

Cele mai ridicate preturi la proprietatile rezidentiale din Romania in anul 2024 sunt in Cluj-Napoca. Metrul patrat mediu a ajuns sa coste 2.737, un nivel record la scara nationala, potrivit unui studiu realizat de Storia.Mai mult decat atat, cea mai vizualizata proprietate rezidentiala de pe Storia in 2024 a fost un penthouse de 184 mp din Cluj-Napoca. Imobilul este dispus pe doua nivele si are si doua locuri de parcare si terase de 64mp, avand o panorama spectaculoasa in zona Zorilor din ... citește toată știrea