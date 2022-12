Cea mai ieftina benzina costa 6 lei litrul. Guvernul insa, vrea sa renunte la compensare

Pretul benzinei si al motorinei a crescut semnificativ in Romania in ultima saptamana. Carburantii standard se comercializeaza astazi in tara cu preturi cuprinse intre 6 lei/l si 7.40 lei/l. Cel mai mic pret, de 6 lei, fiind in Capitala. Fericirea soferilor nu va dura insa mult timp, caci Guvernul vrea sa renunte la schema de compensare.Dupa bataia de joc din sectorul energetic, scumpiri masive la produse alimentare si servicii, coalitia de guvernare vrea sa renunte si la schema de compensare ... citeste toata stirea