Cea mai mare banca din Romania, cu sediul la Cluj, anunta rezultatele financiare preliminare pentru anul trecut, miliarde de lei profit."2023 a fost un an cu provocari, care a urmat perioadei de pandemie si in conditiile in care Romania se afla in imediata vecinatate a unei zone de razboi, cu o crestere a costurilor pentru populatie si companii", arata BT intr-un raport publicat pe Bursa de Valori Bucuresti. In acest context BT a finantat companii cu 23 de miliarde de lei, persoane fizice cu ... citește toată știrea