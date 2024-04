Cea mai mare companie de software listata la Bursa de Valori Bucuresti, din Cluj, vrea o cifra de afaceri de o suta de milioane de euro in acest an si profit de zece milioane de euro, profit sub 2023

O companie de software din Cluj, listata la Bursa de Valori Bucuresti, vrea o cifra de afaceri de o jumatate de miliard de lei in acest an, adica o suta de milioane de euro.Anuntul a venit azi, e vorba de producatorul clujean de software AROBS, care anunta ca vizeaza o cifra de afaceri consolidata de aproximativ 500 milioane de lei in 2024. Este cea mai mare companie de tehnologie listata la BVB si asteapta in acest an o cifra de afaceri consolidata de 494,9 milioane de lei si un profit net ... citește toată știrea