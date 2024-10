Cea mai mare companie de tehnologie aviatica din lume cauta IT-isti clujeni! Deschide un centru URIAS de cercetare la Cluj

Cea mai mare companie de tehnologie aviatica din lume deschide un centru URIAS de cercetare la Cluj. A angajat 50 de it-sti si vrea sa ajunga la 80 de angajatiSITA, cel mai mare dezvoltator de solutii tehnologice pentru industria aviatica, cu sediul in Elvetia, a anuntat deschiderea unui centru de dezvoltare si cercetare in Cluj-Napoca, devenind astfel primul centru de acest tip deschis in Europa de Est, conform reprezentantilor companiei, intr-o conferinta de presa. Compania a angajat deja 50 ... citește toată știrea