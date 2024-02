Cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori Bucuresti, o firma de IT din Cluj, anunta ca a cumparat integral un grup german din aceeasi piata, cu birouri in Timisoara si Leverkusen in Germania. E a zecea tranzactie de tip M&A (mergers and aquisitions) pentru compania din Cluj, AROBS, de la listarea sa la bursa.Compania achizitionata e Infobest. "Am fost determinati sa finalizam aceasta tranzactie avand in vedere perspectivele extrem de bune ale Infobest si obiectivul nostru ... citește toată știrea