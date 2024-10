Cea mai mare imprimanta 3D din Romania vine la Cluj. Va tipari o casa in marime reala!

Cluj-Napoca va gazdui, in premiera, cea mai mare imprimanta 3D din Romania in cadrul expozitiei nZEB Expo, care va avea loc in 1-3 noiembrie 2024 la BT Arena. Evenimentul va aduce in prim-plan inovatii de top din domeniul constructiilor eficiente energetic.Imprimanta, numita Crane WASP, va printa in timp real o structura de casa, fiind un punct de atractie major pentru toti participantii. Aceasta are capacitatea de a printa structuri mari din materiale pe baza de ciment sau argila, avand un ... citește toată știrea