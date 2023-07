O vila unica in Ardeal este scoasa la vanzare in Cluj-Napoca, pentru exorbitanta suma de 3,1 milioane de euro. Fata de casele vandute deja cu 1,5 - 2 milioane de euro, aceasta este net superioara, avand dotari extraordinare, cu toate ca si pretul este urias, fiind echivalentul a 10 case de 300.000 de euro in alte parti de la periferia Clujului.Casa este scoasa la vanzare de cateva luni, dar nu se vinde. Vila are 6 camere, piscina interioara, spatii foarte mari, teren de tenis si multe alte ... citeste toata stirea