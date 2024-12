Cea mai vanduta masina din Europa din 2024 este una romaneasca! A depasit Volkswagen si Peugeot

Cea mai vanduta masina din Europa apartine unui brand din Romania. Este vorba despre Dacia Sandero, un autoturism compact conceput atat pentru oras, dar si pentru calatorii mai lungi. Dacia a fost preferata in tari precum Germania, Franta sau Italia.Romanii prefera in general masinile second din strainatate, arata de exemplu autovista24. Mai ales brand-urile Skoda, Volkswagen, BMW si Ford. Nu neglijeaza insa brand-ul fabricat in Romania, adica Dacia. Cu toate acestea, autoturismele produse in ... citește toată știrea