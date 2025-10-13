Editeaza

Cea mai veche fabrica din Cluj are un nou proprietar, dupa ce a fost salvata in ultimul moment de la lichidare. Cu ce suma s-a facut tranzactia

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 11:49
Distribuitorul de fructe si legume
Microfruits a devenit actionarul majoritar al
Armatura Cluj, achizitionand un pachet de 86,2% din actiunile companiei de la austriecii de la
Herz Armaturen, pentru aproximativ 5,6 milioane de lei. Aceasta tranzactie marcheaza un moment important in istoria celei mai vechi fabrici de robinete din Romania, care a reusit sa evite dizolvarea si lichidarea in ultima clipa.

La ce valoare s-a tranzactionat Armatura Cluj

Vanzarea actiunilor s-a realizat saptamana ...citește toată știrea

