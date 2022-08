Cea mai veche fabrica din Cluj, pierderi de milioane in S1, au crescut pretul la energie si dobanzile bancare

Cea mai veche fabrica din Cluj, cea de reparatii de locomotive si vagoane Remarul "16 februarie", a avut in primul semestru al acestui an pierderi semnificative, de peste trei milioane de lei, conform raportului semestrial remis Bursei de Valori Bucuresti.E vorba mai exact de o pierdere de 3,24 milioane de lei, fata de profitul de peste 300.000 de lei inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut. Fabrica a avut in primul semestru o cifra de afaceri de 20 milioane de lei, in scadere usoara ... citeste toata stirea