Cea mai veche fabrica din Cluj, salvata de la lichidare in ceasul al XII-lea! Actionarii s-au razgandit dupa descoperirea unei erori cruciale

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:49
S.C. ARMATURA S.A., una dintre cele mai vechi societati din Cluj-Napoca, a evitat in mod dramatic dizolvarea si lichidarea, printr-o decizie luata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA).

Intr-o miscare care anuleaza practic rezolutiile anterioare, actionarii, reuniti la prima convocare cu o participare semnificativa de 86,2244% din capitalul social (reprezentand 34.489.800 de voturi), au respins in unanimitate propunerile de lichidare.

Cum s-a produs schimbarea de la ...citește toată știrea

