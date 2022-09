Ceapa, uleiul, zaharul, untul si laptele s-au scumpit cu peste 20% din martie pana in august 2022

Ceapa, uleiul de floarea-soarelui, zaharul alb, untul si laptele (UHT) sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult in acest an, arata o analiza a ZF facuta pe baza datelor de la Consiliul Concurentei.Intre martie 2022 (luna in care a inceput razboiul ruso-ucrainean, iar inflatia a inceput sa galopeze) si august 2022, preturile la aceste articole ce se gasesc aproape mereu in cosul de cumparaturi al romanilor au crescut cu rate cuprinse intre 14,4 si 22,9%.Pentru aceasta analiza, au fost ... citeste toata stirea