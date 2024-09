Cel mai bine platit pensionar militar din Romania traieste pe picior mare. Ce pensie primeste

Un pensionar militar din Romania primeste peste 4000 de euro pensie, asta in contextul in care 13% dintre cei peste 113.000 de beneficiari ai pensiilor de stat primesc sub 3.000 de lei. Incepand cu octombrie, pensiile sub acest prag nu vor mai fi impozitate, iar cei cu pensii mai mari vor beneficia de o crestere de 100 de lei.In luna septembrie, cea mai mare pensie militara a fost de 22.420 de lei net, in timp ce cea mai mica a fost de 67 de lei, conform datelor furnizate de oficialii MAI, ... citește toată știrea