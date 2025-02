Cel mai iubit brand de lactate din Cluj, la un pas sa fie vandut! Cine vrea sa cumpere afacerea

Brandul olandez FrieslandCampina vrea sa vanda afacerea Napolact. Firma olandeza vrea sa vrea sa scoata la vanzare operatiunile de pe plan local, inclusiv cea din judetul Cluj.Momentan, compania detine in Romania mai multe branduri printre care si Napolact, Campina, Milli, Oke si Dots, unitatile de productie fiind in Baciu Cluj, si in Targu Mures.Compania lucreaza cu peste 1.000 de fermieri locali, conform celor mai recente date, si colecteaza zilnic 300.000 de litri de lapte.Cine ar putea ... citește toată știrea