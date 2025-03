Cel mai mare combinat siderurgic din Romania, in pragul falimentului! Mii de angajati ar urma sa-si piarda locul de munca: "Nu mai pot dormi noaptea"

Mii de angajati de la cel ma mare combinat siderurgic din Romania si al doilea din Europa, cel din Galati, risca sa-si piarda locul de munca, in conditiile in care viitorul acestei industrii devine din ce in ce mai incert.Din iulie anul trecut, combinatul siderurgic din Galati nu a mai produs nimic, iar acum, intreaga linie de productie este in impas. Activitatea pe toate sectiile din combinat este oprita complet. Sunt angajati care vin la serviciu in fiecare zi. Vorbim de aproximativ 5.000 de ... citește toată știrea