Cel mai mare producator de ambulante din Europa de Est, o firma din Cluj, a livrat 41 de vehicule catre Ministerul Sanatatii din Republica Moldova

Producatorul clujean vehicule pentru interventii speciale si de urgenta a livrat vara aceasta primele 41 de ambulante in Republica Moldova. Alte 21 de vehicule urmeaza sa fie livrate pana la finele acestui an, a anuntat compania.Deltamed a livrat in aceasta vara primele 41 de ambulante de tip B contractate de Centrul de Achizitii al Ministerului Sanatatii din Republica Moldova, in urma licitatiilor publice organizate in 2023 si castigate de compania romaneasca, arata economica.net.Anul ... citește toată știrea