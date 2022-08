Cel mai scump produs din ultimul an, a inceput sa se ieftineasca. In doar o luna, pretul a scazut cu 13%

Cartoful, produsul cu cea mai mare crestere a pretului in ultimul an, a inceput sa se ieftineasca. In numai o luna, pretul a scazut cu 13%. In plin sezon de recolta, producatorii sunt dispusi sa mai negocieaze ca sa nu ramana cu marfa vanduta. Pe dealurile din sudul tarii, unde culturile nu au fost distruse complet de seceta, productia a ajuns, insa, la jumatate fata de anul trecut.Un fermier din Gorj a plantat cartofi albi si rosii. Acum, cand sezonul de recolta a inceput, barbatul nu gaseste ... citeste toata stirea