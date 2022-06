Cel mai vizitat obiectiv turistic din Cluj ar putea intra in patrimoniul UNESCO.E vorba de Salina Turda, mina de sare din Turda transformata in obiectiv turistic, vizitata de zeci de mii de turisti anual. Firma care o administreaza a demarat procedurile de a intra in patrimoniul mondial UNESCO, "respectiv pe lista locurilor importante a caror conservare este esentiala pentru intreaga comunitate globala", dupa cum anunta primarul din Turda, Cristian Matei.Patrimoniul UNESCO numara azi 1.154 ... citeste toata stirea