Centrul de Inginerie Bosch isi extinde activitatile de dezvoltare in Bucuresti

-Centrul de Inginerie Bosch din Cluj isi consolideaza pozitia strategica in cadrul retelei globale de inginerie Bosch-Modul de lucru hibrid permite extinderea activitatilor de dezvoltare- Peste 400 roluri de inginerie deschise la Centrul de Inginerie in 2022Cluj-Napoca, Bucuresti, Romania. Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, isi consolideaza activitatile de dezvoltare in Romania si pozitia strategica in cadrul retelei sale globale de inginerie, prin ... citeste toata stirea