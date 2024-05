Cercetatorii din Cluj analizeaza impactul pandemiei de coronavirus asupra intentiei antreprenoriale in Romania, publica studiul in revista reputata. Care sunt concluziile si recomandarile: "tara are o toleranta scazuta pentru situatii riscante precum cele

Cercetatorii din Cluj analizeaza impactul pandemiei de coronavirus asupra intentiei antreprenoriale in Romania, publica studiul in revista reputata, concluzia e ca Romania are toleranta scazuta pentru risc iar spiritul antreprenorial e descurajat.Un grup de cercetatori ai Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca a publicat un articol pe tema impactului pandemiei de Covid-19 asupra intentiei antreprenoriale in ... citește toată știrea