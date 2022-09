Cetatenii din Romania si din Bulgaria sunt cei mai expusi riscului de saracie si excluziune sociala in UE

Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In contrast, cea mai scazuta pondere a persoanelor supuse riscului de saracie si excluziune sociala se inregistra anul trecut in Cehia (11%), Slovenia (13%) si Finlanda (14%), conform Agerpres.In 2021, erau in Uniunea ... citeste toata stirea