CFR, cel mai mare angajator din Romania. Din top 10, jumatate sunt companii de stat. Cine sunt cei mai mari 100 de angajatori din Romania. O firma din Cluj prinde topul

Compania Nationala de Cai Ferate (CFR), Profi si Regia Nationala a Padurilor Romsilva au fost cei mai mari angajatori in 2021, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), trimise la cererea Economedia.CFR este campionul la angajati, avand in 2021 un numar mediu de 22.213 salariati. Compania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de aproape 1 miliard de lei (999.604.013 lei), insa a avut pierderi de 8,8 milioane lei. Si in 2020 compania era pe pierdere, de 281 ... citeste toata stirea