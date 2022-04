Cheltuielile pentru scoala de soferi 2022. Cati bani trebuie sa scoata din buzunar cei care vor sa obtina permisul auto categoria B

Cat costa sa faci scoala de soferi in 2022? Este o intrebare frecventa, pe care multi tineri, si nu numai, o au in minte atunci cand vor sa urmeze o scoala de soferi si sa obtina permisul auto categoria B. In acest articol vom explica cat trebuie sa scoata din buzunar, in 2022, toti cei care doresc sa urmeze o scoala de soferi, dar si de ce acte ai nevoie pentru scoala de soferi.In general, preturile difera in functie de scolile auto avizate disponibile pe piata, de modelul masinii, dar si ... citeste toata stirea