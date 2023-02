Un clujean a scos la inchiriat "garsoniera" anului, care are vana in bucatarie si poti face baie cu spuma, in timp ce gatesti."Poate nu ti-ai dat seama. dar e 2 in 1. Ai pat si cada, dar daca bagi o plapuma si o perna in cada cu ce seamana?! Daca mananci o zama de fasole gatita ii minunata bucataria, faci si ... citeste toata stirea