Chirie astronomica in Cluj-Napoca, pentru un apartament cu 2 camere: Mai bine platesti rate la al tau - FOTO

Un apartament din Gheorgheni, de langa Baza Sportiva, este scos la inchiriat cu 750 de euro.Este un "apartament 3 camere situat in cartier Gheorgheni, Cluj-Napoca, strada Sopor, la 5 min de Baza Sportiva Gheorgheni, Iulius Mall, Kaufland, Iulius Park, si in apropierea mijloacelor de transport in comun.Apartamentul cu 3 camere oferit spre inchiriere are suprafata utila de 77.74 mp, fiind compartimentat in:hol intrare;living cu bucatarie;baie;2 dormitoare;balcon; ... citeste toata stirea