Chiriile se scumpesc la Cluj-Napoca an de an, proprietarii fiind la vanatoare de clienti.O garsoniera amenajata frumos este inchiriata cu 450 de euro, adica pret de apartament cu 2 sau chiar 3 camere (in Zorilor). Amenajarea este cocheta, dar tariful este exorbitant. Cu toate acestea, chiria vizeaza studentii straini, fiind vorba despre un bloc un piscina, la 20 de minute de mers pe jos ... citeste toata stirea