Un apartament cu 3 camere in Borhanci, "la 10 minute cu masina pana la Iulius Mall", dat in chirie cu 700 de euro a starnit ironia clujenilor."Se inchiriaza apartament compus din 3 camere semidecomandate in Borhanci - Zona Linistita (10 minute cu masina pana la Iulius Mall, 5 minute pe jos pana la statia de bus)", anunta cel care inchiriaza.Apartamentul are "magazin alimentar la parterul blocului", 2 locuri ... citeste toata stirea